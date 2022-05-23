У главного тренера «Милана» украли медаль во время празднования чемпионства на стадионе

Главный тренер футбольного клуба «Милан» Стефано Пиоли сообщил, что у него украли золотую медаль победителя чемпионата Италии сезона-2021/22.

«У меня украли чемпионскую медаль, кто-то сорвал её с моей шеи. Если бы я мог сделать заявление, был бы признателен: она у меня единственная», — цитирует Пиоли Football Italia.

«Милан» в гостях нанёс поражение «Сассуоло» и одержал победу в чемпионате Италии. Игра, которая прошла на стадионе «Читта-дель-Триколоре», завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Стефано Пиоли.

«Милан» (86 очков) финишировал на первом месте в турнирной таблице Серии А. Второе место занял «Интер» (84).

Ранее «Наполи» разгромил «Специю» и завершил сезон на третьем месте в Серии А.