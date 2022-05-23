Тренер вратарей «Тампы» прокомментировал игру Василевского в матчах плей-офф НХЛ

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Тренер вратарей «Тампа-Бэй Лайтнинг» Франц Жан высказал мнение, что определяющим в успешном выступлении голкипера Андрея Василевского в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) является высокий уровень подготовки и способность отпускать ситуацию, если игра складывается не лучшим образом.
Тренер вратарей «Тампы» прокомментировал игру Василевского в матчах плей-офф НХЛ
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«Это приходит с опытом. Он может отпустить ситуацию намного быстрее, чем раньше. Такой у него менталитет. Андрей получит пару плохих отскоков, пропустит шайбу, но он стирает это. Как и после шатаута. Стирает и начинает всё сначала», — приводит слова Жана The Athletic.

Он также подчеркнул, что Василевский очень внимателен к деталям, к исполнению, к своей скорости, силе, отслеживанию.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду переиграл «Флорида Пантерз» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Амали Арены», завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Джона Купера. Счёт в серии до четырёх побед стал 3-0. Четвёртый матч пройдёт в Тампе 24 мая.

Ранее Гретцки оценил игру Шестёркина в плей-офф НХЛ.

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