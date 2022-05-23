«Голден Стэйт» обыграл «Даллас» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НБА
Игра состоялась в Далласе и завершилась со счётом 109:100 в пользу «Голден Стэйт».
Самым результативным баскетболистом матча стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, который оформил дабл-дабл из 40 очков и 11 подборов.
В составе «Голден Стэйт» 31 балл в свой актив записал Стефен Карри. Также 27 очков набрал Эндрю Уиггинс.
Счёт в серии до четырёх побед стал 3-0. Следующий матч с участием команд пройдёт 25 мая.
Ранее «Бостон» обыграл «Майами» и сравнял счёт в серии 1/2 финала плей-офф НБА.