«Голден Стэйт» обыграл «Даллас» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НБА

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«Голден Стэйт Уорриорз» в гостях нанёс поражение «Даллас Маверикс» в третьем матче финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась в Далласе и завершилась со счётом 109:100 в пользу «Голден Стэйт».

Самым результативным баскетболистом матча стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, который оформил дабл-дабл из 40 очков и 11 подборов.

В составе «Голден Стэйт» 31 балл в свой актив записал Стефен Карри. Также 27 очков набрал Эндрю Уиггинс.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-0. Следующий матч с участием команд пройдёт 25 мая.

Ранее «Бостон» обыграл «Майами» и сравнял счёт в серии 1/2 финала плей-офф НБА.

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