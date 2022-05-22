Опубликовано видео празднования фанатами победы в АПЛ на поле «Манчестер Сити»

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В сети появилось видео празднования болельщиками «Манчестер Сити» победы в чемпионате Англии по футболу сезона-2021/22.
Опубликовано видео празднования фанатами победы в АПЛ на поле «Манчестер Сити»
  • AP

Болельщики МС после финального свистка выбежали на поле домашней арены. Фанаты разобрали на память части футбольных ворот и газона стадиона «Сити оф Манчестер». Они пели клубные гимны и жгли пиротехнику. 

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Хосепа Гвардиолы. Футболисты МС оформили победу в матче за пять минут, отыгравшись с 0:2. Отличились Илкай Гюндоган (на 76-й и 82-й минутах) и Родриго Эрнандес (на 79-й минуте).

МС занял первое место по итогам Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22. Вторым с разницей в два очка финишировал «Ливерпуль».

Ранее Гвардиола заявил, что соперничество с «Ливерпулем» делает футболистов «Манчестер Сити» сильнее.

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