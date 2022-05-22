Гвардиола: соперничество с «Ливерпулем» делает футболистов «Манчестер Сити» сильнее
- AP
«Масштаб вашего достижения определяется масштабом вашего соперника. Я никогда не видел такой команды, как «Ливерпуль». Я знаю, что им тяжело, но я хочу поздравить их с таким сезоном, противостояние с ними делает нас сильнее», — цитирует испанского тренера Sky Sports.
Он признался, что на игроках лежала большая ответственность в матче с «Астон Вилой», поскольку МС выиграл четыре чемпионата за последние пять лет и не могу его упустить на этот раз.
«Мы играли в необычных условиях, и с этим было необходимо справиться. Мы легенды. Мы должны говорить об особенности игроков «Манчестер Сити» — это всё благодаря им», — сказал Гвардиола.
Игра с «Астон Вилой» завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Гвардиолы. Футболисты МС оформили победу в матче за пять минут, отыгравшись с 0:2. Отличились Илкай Гюндоган (76-я, 82-я минуты), Родриго Эрнандес (79-я).
«Манчестер Сити» в восьмой раз стал чемпионом Англии.
Ранее сообщалось, что фанаты отпраздновали чемпионство на поле стадиона «Манчестер Сити».