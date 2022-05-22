Ферстаппен выиграл Гран-при Испании и возглавил общий зачёт «Формулы-1»

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Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу на шестом этапе «Формулы-1» — Гран-при Испании.
Ферстаппен выиграл Гран-при Испании и возглавил общий зачёт «Формулы-1»
  • AP

Второе место занял его партнёр по команде Серхио Перес (+13,072) из Мексики. Третьим финишировал британец Джордж Расселл из Mercedes (+32,927).

Гонщик Ferrari Шарль Леклер из Монако, победивший в квалификации, сошёл с дистанции из-за технических проблем с машиной.

Ферстаппен поднялся на первое место в общем зачёте. Леклер опустился на вторую строчку. Третьим идёт Перес.

Гонка прошла на автодроме «Барселона-Каталунья».

Ранее сообщалось, что Международная автомобильная федерация (FIA) предупредила семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона, что он может быть дисквалифицирован на Гран-при Монако, если не вынет из ушей и носа ювелирные украшения.

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