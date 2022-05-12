Express: из-за отказа снять пирсинг Хэмилтон может пропустить Гран-при Монако

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Международная автомобильная федерация (FIA) предупредила семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона, что он может быть дисквалифицирован на Гран-при Монако, если не снимет с ушей и носа ювелирные украшения.
Express: из-за отказа снять пирсинг Хэмилтон может пропустить Гран-при Монако
  • AP
  • © Wilfredo Lee

«Хэмилтона предупредили, что он может столкнуться с серьёзными последствиями, вплоть до дисквалификации, если не снимет свои постоянные украшения до гонки в Монако в конце мая», — сообщает Express.

Напомним, что FIA ужесточила проверку гонщиков и запретила носить украшения во время гонки. Хэмилтон заявил, что не может снять пирсинг без хирургического вмешательства. 

У Хэмилтона проколоты оба уха и нос. О пирсинге на других частях тела британский пилот не упоминал. 37-летний автогонщик Mercedes накануне заявил, что ему придётся отрезать правое ухо, чтобы снять украшения.

Гран-при Монако пройдёт с 27 по 29 мая.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон и теннисистка Серена Уильямс вложили по £10 млн в компанию, которую возглавляет бывший президент «Ливерпуля» Мартин Бротон.

 

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