Express: из-за отказа снять пирсинг Хэмилтон может пропустить Гран-при Монако

Международная автомобильная федерация (FIA) предупредила семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона, что он может быть дисквалифицирован на Гран-при Монако, если не снимет с ушей и носа ювелирные украшения.

«Хэмилтона предупредили, что он может столкнуться с серьёзными последствиями, вплоть до дисквалификации, если не снимет свои постоянные украшения до гонки в Монако в конце мая», — сообщает Express.

Напомним, что FIA ужесточила проверку гонщиков и запретила носить украшения во время гонки. Хэмилтон заявил, что не может снять пирсинг без хирургического вмешательства.

У Хэмилтона проколоты оба уха и нос. О пирсинге на других частях тела британский пилот не упоминал. 37-летний автогонщик Mercedes накануне заявил, что ему придётся отрезать правое ухо, чтобы снять украшения.

Гран-при Монако пройдёт с 27 по 29 мая.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон и теннисистка Серена Уильямс вложили по £10 млн в компанию, которую возглавляет бывший президент «Ливерпуля» Мартин Бротон.