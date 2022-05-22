В «Торпедо» отреагировали на новость об интересе к Самошникову и Смольникову

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Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал информацию, согласно которой клуб проявляет интерес к защитнику тульского «Арсенала» Игорю Смольникову и игроку «Рубина» Илье Самошникову.
В «Торпедо» отреагировали на новость об интересе к Самошникову и Смольникову
  • РИА Новости

«Торпедо» рассматривает кандидатуры Самошникова и Смольникова? Клуб пока рассматривает, как отметить победу», — цитирует Маслова «Чемпионат».

«Торпедо» напрямую вышло в РПЛ. Столичный клуб в 38-м туре ФНЛ вничью сыграл с «Кубанью» (Краснодар). Встреча завершилась со счётом 2:2. Таким образом, «Торпедо» (75 очков) заняло первое место в турнирной таблице ФНЛ.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил время начала стыковых матчей сезона-2021/22 между клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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