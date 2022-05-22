Нганну обратился к Мбаппе после продления контракта с ПСЖ

Чемпион мира UFC французский боец Фрэнсис Нганну отреагировал на то, что нападающий Килиан Мбаппе продлил контракт с «Пари Сен-Жермен».

«Поздравляю моего брата Килиана с подписанием нового соглашения с «ПСЖ». Он настоящее и будущее мирового футбола на долгие годы вперёд», — написал Нганну в Instagram*.

Мбаппе подписал новое трёхлетнее соглашение с ПСЖ. По данным СМИ, нападающий будет зарабатывать от €40 млн до €100 млн в год и получит €100—150 млн в качестве бонуса.

Футболист выступает за клуб с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 217 матчей, забил 171 мяч и отдал 87 результативных передач.

Ранее стало известно, почему Мбаппе не перешёл в «Реал».

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