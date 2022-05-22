В «Рубине» попросили футболистов не покидать Казань до решения РФС

Руководство «Рубина» попросило игроков команды повременить с отъездом из Казани после вылета клуба из Российской премьер-лиги (РПЛ).

По информации издания «Спорт-Экспресс», футболисты должны остаться в городе до решения РФС по поводу будущего формата чемпионата. Отмечается, что команда получила один выходной и затем может собраться на базе.

Напомним, что «Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в ФНЛ.

Однако стоит напомнить, что исполком РФС на заседании 24 мая может наложить мораторий на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/22.

Ранее футболист «Рубина» Бакаев поддержал Слуцкого после вылета в ФНЛ.