«Лейпциг» обыграл «Фрайбург» и впервые в истории выиграл Кубок Германии
Игра, которая прошла на поле стадиона «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Доменико Тедеско.
В составе «Лейпцига» мяч в основное время игры забил Кристофер Нкунку (76-я минута). У «Фрайбурга» отличился Максимилиан Эггештайн (19-я).
Команда Тедеско осталась в начале второго тайма в меньшинстве после удаления Марцеля Хальстенберга (57-я).
Ранее в дортмундской «Боруссии» сообщили, что Марко Розе покинул пост главного тренера клуба Бундеслиги.