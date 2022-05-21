«Лейпциг» обыграл «Фрайбург» и впервые в истории выиграл Кубок Германии

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«Лейпциг» в финальном матче Кубка Германии по футболу переиграл по пенальти «Фрайбург».

Игра, которая прошла на поле стадиона «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Доменико Тедеско.

В составе «Лейпцига» мяч в основное время игры забил Кристофер Нкунку (76-я минута). У «Фрайбурга» отличился Максимилиан Эггештайн (19-я).

Команда Тедеско осталась в начале второго тайма в меньшинстве после удаления Марцеля Хальстенберга (57-я).

Ранее в дортмундской «Боруссии» сообщили, что Марко Розе покинул пост главного тренера клуба Бундеслиги.

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