Черышев объявил об уходе из «Валенсии»

Российский полузащитник Денис Черышев сообщил, что принял решение покинуть «Валенсию».

«Спасибо за всё, «Валенсия», — написал 31-летний хавбек сборной России в социальных сетях.

Контракт Черышева с «Валенсией» истекает летом 2022 года.

Напомним, что Черышев перешёл в «Валенсию» в 2019 году. В сезоне-2021/22 россиянин в 20 матчах забил один мяч и отдал две результативные передачи. Всего за «Валенсию» он провёл 122 игры, забил 11 мячей и отдал 12 голевых пасов.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров оценил возможный приезд полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева в Россию.