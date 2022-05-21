Борис Игнатьев считает, что «Торпедо» по силам не затеряться в РПЛ
- РИА Новости
«Нужны усиления в финансовом положении. Сегодня у «Торпедо» достаточно сил, чтобы не затеряться в РПЛ. Я искренне желаю, чтобы клуб проявил себя и остался в элитном дивизионе. На мой взгляд, они заслужено пробились в РПЛ», — цитирует экс-тренера «Торпедо» «Спорт-Экспресс».
При этом он добавил, что обычно команды, которые выходят в РПЛ, с большой вероятностью опускаются обратно в ФНЛ в первом же сезоне. Игнатьев уверен, что «Торпедо» необходимо «обрастать материально-технической базой», чтобы остаться в высшей лиге.
«Торпедо» напрямую вышло в РПЛ. Столичный клуб в 38-м туре ФНЛ вничью сыграл с «Кубанью» (Краснодар). Встреча завершилась со счётом 2:2. Таким образом, «Торпедо» (75 очков) заняло первое место в турнирной таблице ФНЛ.
Ранее сообщалось, что «Химки» сыграют со «СКА-Хабаровском», а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.