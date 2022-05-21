Агаларов — о победе «Уфы» над «Рубином»: выложились на 200%

Форвард «Уфы» Гамид Агаларов поделился эмоциями после победы над казанским «Рубином» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу.

«До самого конца матча верили в себя и сохраняли концентрацию. Не видел момент с пенальти в добавленное время. Сложно что-то комментировать. В перерыве тренер сказал, чтобы мы старались больше контролировать мяч, играть в свой футболу. Сегодня мы выложились на 200%. За счёт этого победили», — сказал в эфире «Матч ТВ».

«Уфа» обыграла «Рубин» (2:1) и избежала прямого вылета в ФНЛ.

В составе «Рубина» мяч забил с пенальти Виталий Лисакович (37-я минута). У «Уфы» отличились Владислав Камилов (54-я), Дилан Ортис (90-я).

Лисакович на 13-й добавленной к основному времени матча минуте не смог реализовать 11-метровый удар.

«Рубин» (29 очков) занял 15-е место. «Уфа» (30) — 14-е. Казанская команда вылетела во второй дивизион. Клубу из Башкирии предстоит сыграть стыковые матчи.

Ранее сообщалось, что «Химки» сыграют со «СКА-Хабаровск», а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.