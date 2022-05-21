«Урал» обыграл «Арсенал» и покинул зону стыковых матчей РПЛ

«Урал» обыграл тульский «Арсенал» в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Туле завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

За уральский клуб голами отметились с пенальти Рафал Аугустыняк и Даниэль Мишкич на 31-й и 33-й минутах. Таким образом, «Урал» набрал 33 очка и покинул зону стыковых матчей.

Единственный гол в составе «Арсенала» на 42-й минуте забил Максим Кайнов. Команда завершила игру в меньшинстве: на 29-й минуте с поля был удалён Евгений Марков. Клуб (23 очка) занимает последнее место в турнирной таблице и покидает РПЛ.

Ранее «Оренбург» и «СКА-Хабаровск» попали в зону стыковых матчей ФНЛ.