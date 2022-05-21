Билялетдинов: все нынешние тренеры в России примерно одного уровня

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Известный тренер Ринат Билялетдинов считает, что сейчас в России нет выдающихся футбольных наставников.
Билялетдинов: все нынешние тренеры в России примерно одного уровня
  • РИА Новости

«Для меня в России сегодня нет ни одного тренера, которого я бы мог назвать лучшим, одним из лучших. Считаю, все они примерно одного уровня. Сейчас кого-то выделять я бы не стал. Вот через 20 лет поговорим», — цитирует Билялетдинова «Матч ТВ».

По его словам, если обратить внимание на путь каждого тренера в Российской премьер-лиге (РПЛ) в последние годы, то в них нет никакой звёздности, однако наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак выделяется среди остальных специалистов тем, что взял четыре чемпионства подряд.

Напомним, что петербургский клуб досрочно оформил чемпионство в РПЛ за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. Победа в чемпионате России является четвёртой подряд для подопечных Семака.

Ранее Билялетдинов высказался о продаже алкогольных напитков на футбольных стадионах во время матчей.

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