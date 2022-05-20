Сидельников считает справедливым решение судей по итогам боя Мальдонадо с Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Кирилл Сидельников из Fedor Team считает, что легенда MMA Фёдор Емельяненко заслуженно одержал победу над Фабио Мальдонадо на турнире по смешанным единоборствам Fight Nights Global 50.

«Решение судей в бою между Мальдонадо и Емельяненко было справедливым. Фёдор выиграл этот бой. Да, там были неприятные моменты. Но в целом всё было честно», — заявил Сидельников RT.

Напомним, россиянин в тяжёлом равном бою одержал победу над бразильцем. В первой пятиминутке Мальдонадо, вопреки всем прогнозам, обрушил на российского бойца град ударов и едва не завершил бой нокаутом. Емельяненко, проиграв первый раунд, сумел прийти в себя и во второй пятиминутке изменил ход боя в свою пользу. В заключительном раунде оба бойца обменивались короткими комбинациями с небольшим преимуществом россиянина. Судьи по итогам трёх раундов отдали победу Емельяненко.

Ранее Сидельников оценил уровень физической подготовки Мальдонадо.