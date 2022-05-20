Сидельников считает справедливым решение судей по итогам боя Мальдонадо с Емельяненко
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«Решение судей в бою между Мальдонадо и Емельяненко было справедливым. Фёдор выиграл этот бой. Да, там были неприятные моменты. Но в целом всё было честно», — заявил Сидельников RT.
Напомним, россиянин в тяжёлом равном бою одержал победу над бразильцем. В первой пятиминутке Мальдонадо, вопреки всем прогнозам, обрушил на российского бойца град ударов и едва не завершил бой нокаутом. Емельяненко, проиграв первый раунд, сумел прийти в себя и во второй пятиминутке изменил ход боя в свою пользу. В заключительном раунде оба бойца обменивались короткими комбинациями с небольшим преимуществом россиянина. Судьи по итогам трёх раундов отдали победу Емельяненко.
Ранее Сидельников оценил уровень физической подготовки Мальдонадо.