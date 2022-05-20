Сидельников: мне просто предложили подраться с Мальдонадо, и я согласился

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Российский боец смешанного стиля Кирилл Сидельников из Fedor Team рассказал, почему он согласился на бой с бразильцем Фабио Мальдонадо.
Сидельников: мне просто предложили подраться с Мальдонадо, и я согласился
  • Gettyimages.ru
  • © Etsuo Hara

«Просто предложили подраться — я согласился. Сейчас с боями за границей всё непросто из-за виз и всей политической ситуации. Поэтому и подумал, почему бы не выступить здесь. Это просто разовое предложение. У меня остаётся контракт с Bellator. Возможно, скоро получится выступить на его турнире. Переговоры идут, но конкретики пока нет. Речь идёт о шоу в Европе. Bellator не против, чтобы мы дрались в России. В США нам нельзя выступать, но на родине имеем полное право принимать участие в турнирах», — заявил Сидельников RT.

Он также отметил, что предложения от промоушенов калибра ACA, AMC Fight Nights либо пока не поступали, либо были не такими интересными, а в URAL FC ему предложили хорошие условия.

Ранее сообщалось, что Мальдонадо встретится в главном поединке промоушена URAL FC c Сидельниковым.

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