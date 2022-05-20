Две передачи Бучневича помогли «Сент-Луису» сравнять счёт в серии с «Колорадо»

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«Сент-Луис Блюз» в гостях переиграл «Колорадо Эвеланш» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Две передачи Бучневича помогли «Сент-Луису» сравнять счёт в серии с «Колорадо»
  • AP

Игра, которая прошла в Денвере, завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Крэйга Берюбе.

В составе «Блюз» отличились Джордан Кайру (26-я минута), Брэндон Саад (59-я), Дэвид Перрон (40-я, 51-я). Павел Бучневич оформил две результативные передачи, Владимир Тарасенко отдал один голевой пас. У «Колорадо» отличился Габриэль Ландеског (42-я).

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третий матч пройдёт 21 мая в Сент-Луисе.

Ранее «Калгари» и «Эдмонтон» установили рекорд результативности в очных матчах плей-офф НХЛ.

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