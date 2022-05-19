Голкипер Федотов поделился самыми яркими воспоминаниями сезона-2021/22 КХЛ

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Экс-вратарь ЦСКА Иван Федотов рассказал о самых запоминающихся моментах сезона-2021/22 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Голкипер Федотов поделился самыми яркими воспоминаниями сезона-2021/22 КХЛ
  • Gettyimages.ru
  • © John Minchillo

«Олимпиада-2022, Кубок Гагарина, номинация, свадьба, всё вместе. Год великолепный, я думаю, грех жаловаться. Я полностью удовлетворён. Сейчас вишенкой на торте будет, если я выиграю номинацию лучшего вратаря», — заявил Федотов RT.

В минувшем сезоне КХЛ голкипер стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА. В плей-офф он провёл все 22 матча. 25-летний хоккеист стал лучшим по проценту отражённых шайб (93,7%) и одержал 16 побед при шести поражениях.

Ранее сообщалось, что Федотов перешёл из ЦСКА в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

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