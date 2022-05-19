Винер — о разводе с Усмановым: если мы спокойно договоримся, то комментариев не будет

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала информацию о разводе с бизнесменом Алишером Усмановым.
Винер — о разводе с Усмановым: если мы спокойно договоримся, то комментариев не будет
  • РИА Новости

«Пока было первое слушание, дальше будет видно. Если всё будет тихо, спокойно и мы обо всём договоримся, то без комментариев», — цитирует Винер-Усманову РИА Новости.

По информации СМИ, заседание по данному вопросу проведёт мировой судья судебного участка района Крылатское в Москве 7 июня. Отмечается, что Винер является ответчиком по данному гражданскому делу, а Усманов — ответчиком.

Они поженились в 1992 году и решили развестись после 30 лет брака.

Ранее Винер-Усманова заявила, что решение Международной федерации гимнастики (FIG) о дисквалификации Ивана Куляка её не удивило.

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