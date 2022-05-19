Гаджи Гаджиев не считает Бакаева лидером «Спартака»

Бывший тренер махачкалинского «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался о возможном трансфере полузащитника московского «Спартака» в петербургский «Зенит».

«Это футболист, который способен добавить и усилить «Спартак». Не могу сказать, что он лидер команды во всех матчах. Ему не хватает стабильности, но он может прибавить в этом компоненте в будущем. Очевидно, что пока он не достиг своего максимума. Но в отдельных встречах он ведёт за собой команду», — заявил RT Гаджиев.

По его мнению, если допустить, что легионеры не покинут «Зенит», то Бакаев не будет приоритетной опцией на своей позиции и может не выиграть конкуренцию в «Зените».

«Бразильские легионеры петербуржцев — лучшие в стране. Они сильнее всех в РПЛ. Но если Зелимхан захочет пойти туда и побороться с ними за место в основе, можем ли мы ему запрещать?» — заключил он.

Футболист дебютировал за основной состав красно-белых в 2015 году. За «Спартак» он провёл 79 матчей. В сезоне-2021/22 полузащитник отметился четырьмя результативными передачами в 24 матчах.

Ранее Гаджиев заявил, что трансфер Бакаева в «Зенит» не вызовет большого антагонизма.