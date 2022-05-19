Гаджи Гаджиев: трансфер Бакаева в «Зенит» не вызовет большого антагонизма

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Бывший тренер махачкалинского «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева в петербургский «Зенит».
Гаджи Гаджиев: трансфер Бакаева в «Зенит» не вызовет большого антагонизма
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«В таких ситуациях можно учитывать отношения между клубами. Особенно если игрок воспитывался в одной команде, а собирается перейти в коллектив-антагонист. Но не думаю, что это уместно в случае с Бакаевым. Другое дело, если бы речь шла о переезде в Санкт-Петербург условного Егора Титова. Это трансфер не может вызывать такого антагонизма. Но вопрос, стоит ли самому Бакаеву обращать на это внимание», — заявил Гаджиев RT.

При этом он подчеркнул, что не видит проблемы в том, что Бакаев ещё не подписал новое соглашение со «Спартаком».

«Что касается контракта, то в этой ситуации нет ничего сверхъестественного. Соглашение с Бакаевым было подписано на одних условиях, но прошло время, он стал другим игроком и хочет получать другие деньги. Возможно, у «Спартака» нет возможности обеспечить ему это. Такое встречается сплошь и рядом. Вспомните Ивана Игнатьева, который уехал из «Краснодара». И что получил в итоге?» — добавил он

Футболист дебютировал за основной состав красно-белых в 2015 году. За «Спартак» он провёл 79 матчей. В сезоне-2021/22 полузащитник отметился четырьмя результативными передачами в 24 матчах.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на возможный переход Зелимхана Бакаева в «Зенит».

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