Каррера считает, что «Спартак» не должен отпускать Бакаева в клуб-конкурент

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на возможный переход Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Для меня он качественный молодой игрок. Очень жаль, что «Спартак» отпускает его, особенно в клуб-конкурент», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, Бакаев не смог договориться о новом контракте со «Спартаком». Вместе с тем агент игрока Герман Ткаченко сообщил, что никаких договоренностей между Бакаевым и «Зенитом» не существует.

Футболист дебютировал за основной состав красно-белых в 2015 году. За «Спартак» он провёл 79 матчей. В сезоне-2021/22 полузащитник отметился четырьмя результативными передачами в 24 матчах.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов высказался о возможном переходе Бакаева в «Зенит».