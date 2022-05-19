Каррера считает, что «Спартак» не должен отпускать Бакаева в клуб-конкурент

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на возможный переход Зелимхана Бакаева в «Зенит».
Каррера считает, что «Спартак» не должен отпускать Бакаева в клуб-конкурент
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Для меня он качественный молодой игрок. Очень жаль, что «Спартак» отпускает его, особенно в клуб-конкурент», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, Бакаев не смог договориться о новом контракте со «Спартаком». Вместе с тем агент игрока Герман Ткаченко сообщил, что никаких договоренностей между Бакаевым и «Зенитом» не существует.

Футболист дебютировал за основной состав красно-белых в 2015 году. За «Спартак» он провёл 79 матчей. В сезоне-2021/22 полузащитник отметился четырьмя результативными передачами в 24 матчах.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов высказался о возможном переходе Бакаева в «Зенит».

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