Каррера считает, что «Спартак» не должен отпускать Бакаева в клуб-конкурент
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Для меня он качественный молодой игрок. Очень жаль, что «Спартак» отпускает его, особенно в клуб-конкурент», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».
По информации СМИ, Бакаев не смог договориться о новом контракте со «Спартаком». Вместе с тем агент игрока Герман Ткаченко сообщил, что никаких договоренностей между Бакаевым и «Зенитом» не существует.
Футболист дебютировал за основной состав красно-белых в 2015 году. За «Спартак» он провёл 79 матчей. В сезоне-2021/22 полузащитник отметился четырьмя результативными передачами в 24 матчах.
Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов высказался о возможном переходе Бакаева в «Зенит».