Самедов высказался о возможном переходе Бакаева из «Спартака» в «Зенит»
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Он хороший футболист. Но если клуб и игрок не могут договориться — так бывает, причём довольно часто. Найдётся ли ему место в основном составе «Зенита»? Понятия не имею, насколько сильно там на него рассчитывают и вообще интересуется ли им петербургский клуб», — цитирует Самедова «Чемпионат».
По информации «РБ Спорт», Бакаев не смог договориться о новом контракте со «Спартаком». Отмечается, что Бакаев присоединится к «Зениту» на правах свободного агента.
25-летний футболист дебютировал за основной состав красно-белых в 2015 году. За «Спартак» он провёл 79 матчей. В сезоне-2021/22 полузащитник отметился четырьмя результативными передачами в 24 матчах.
Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на возможный переход Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит».