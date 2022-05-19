Самедов высказался о возможном переходе Бакаева из «Спартака» в «Зенит»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов высказался о возможном переходе Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Он хороший футболист. Но если клуб и игрок не могут договориться — так бывает, причём довольно часто. Найдётся ли ему место в основном составе «Зенита»? Понятия не имею, насколько сильно там на него рассчитывают и вообще интересуется ли им петербургский клуб», — цитирует Самедова «Чемпионат».

По информации «РБ Спорт», Бакаев не смог договориться о новом контракте со «Спартаком». Отмечается, что Бакаев присоединится к «Зениту» на правах свободного агента.

25-летний футболист дебютировал за основной состав красно-белых в 2015 году. За «Спартак» он провёл 79 матчей. В сезоне-2021/22 полузащитник отметился четырьмя результативными передачами в 24 матчах.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на возможный переход Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит».