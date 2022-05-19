Буянова рассказала, что её беспокоит в работе с Косторной

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова рассказала о работе с чемпионкой Европы в женском одиночном катании Алёной Косторной.

«Талантливые люди очень непросты в тренировочном процессе, поэтому мне как тренеру нужно время, чтобы понять Алёну. На данный момент меня беспокоит только одно — здоровье Алёны», — цитирует Буянову РИА Новости.

Она добавила, что переживает, чтобы здоровья Косторной хватило для капитальной работы. По мнению тренера, результата они смогут добиться только так.

2 марта стало известно, что 18-летняя фигуристка перешла к Буяновой в ЦСКА от Этери Тутберидзе.

Напомним, что в 2020 году спортсменка уже уходила от Тутберидзе к Евгению Плющенко, но по окончании сезона-2020/21 вернулась в «Хрустальный».

Ранее Косторная рассказала о сотрудничестве с тренером Буяновой.