Буянова рассказала, что её беспокоит в работе с Косторной
- globallookpress.com
- © Dmitry Golubovich
«Талантливые люди очень непросты в тренировочном процессе, поэтому мне как тренеру нужно время, чтобы понять Алёну. На данный момент меня беспокоит только одно — здоровье Алёны», — цитирует Буянову РИА Новости.
Она добавила, что переживает, чтобы здоровья Косторной хватило для капитальной работы. По мнению тренера, результата они смогут добиться только так.
2 марта стало известно, что 18-летняя фигуристка перешла к Буяновой в ЦСКА от Этери Тутберидзе.
Напомним, что в 2020 году спортсменка уже уходила от Тутберидзе к Евгению Плющенко, но по окончании сезона-2020/21 вернулась в «Хрустальный».
Ранее Косторная рассказала о сотрудничестве с тренером Буяновой.