Верратти заявил, что ПСЖ проиграл в Лиге чемпионов «великому «Реалу»

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти поделился мнением о вылете команды из Лиги чемпионов.

«Сложно принять вылет из Лиги чемпионов, но ПСЖ проиграл великому «Реалу». Всем надо быть заодно, чтобы достичь нашей цели. Я знаю, что ПСЖ станет лучшим клубом мира. Просто нужно время»», — цитирует Верратти Get French Football News со ссылкой на Le Parisien.

Напомним, что парижский клуб вылетел из Лиги чемпионов УЕФА в 1/8 финала, уступив в ответном матче мадридскому «Реалу» со счётом 1:3 (счёт первой встречи — 1:0 в пользу ПСЖ).

28 мая «Реал» и «Ливерпуль» сыграют в финале Лиги чемпионов на стадионе «Стад де Франс» в Париже.

Ранее сообщалось, что ПСЖ прекратил продажу футболок Мбаппе на клубном сайте.