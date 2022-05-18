Силкин объяснил спад в игре Захаряна

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о полузащитнике московского клуба Арсене Захаряне.

«Когда игрок начинает, у него вагон эмоций. Поэтому порой он прыгает выше головы. Зимой «Динамо» разобрали по косточкам, и к Захаряну стали относиться по-другому. Его знают, в некоторых моментах провоцируют. Он начинает злиться. А в такие моменты у Арсена мало что получается. Вот и противоядие. Поэтому результативность немного упала», — заявил Силкин в интервью RT. 

Ранее Силкин рассказал, входят ли Константин Тюкавин и Гамид Агаларов в топ-5 перспективных футболистов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить