Силкин объяснил спад в игре Захаряна

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о полузащитнике московского клуба Арсене Захаряне.

«Когда игрок начинает, у него вагон эмоций. Поэтому порой он прыгает выше головы. Зимой «Динамо» разобрали по косточкам, и к Захаряну стали относиться по-другому. Его знают, в некоторых моментах провоцируют. Он начинает злиться. А в такие моменты у Арсена мало что получается. Вот и противоядие. Поэтому результативность немного упала», — заявил Силкин в интервью RT.

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