Силкин рассказал, входят ли Тюкавин и Агаларов в топ-5 перспективных футболистов России

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, входит ли нападающий московского клуба Константин Тюкавин в топ-5 самых перспективных российских футболистов.

«Тюкавин точно входит в пятёрку самых талантливых российских футболистов. Сходу назвать остальных сложно», — заявил Силкин в интервью RT.

Он также рассказал, входит ли Гамид Агаларов в аналогичную пятёрку футболистов России.

«Агаларов, да. Но он выступает за команду, которая стоит на вылет. Да, он забивной, оказывается в нужное время в нужном месте. Однако это не значит, что, окажись он в «Спартаке», результативность останется на том же уровне», — добавил Силкин.

Ранее Силкин высказался о конкуренции между Смоловым и Тюкавиным в «Динамо».