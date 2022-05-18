Силкин о Тюкавине: в СССР раньше 22 лет футболиста не ставили в основной состав

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал то, что нападающий Константин Тюкавин стал больше попадать в запас московского клуба.
Силкин о Тюкавине: в СССР раньше 22 лет футболиста не ставили в основной состав
  • РИА Новости

«В СССР было так: раньше 22 лет футболиста не ставили в основной состав. Нужно было быть Олегом Блохиным, Андреем Кобелевым или Игорем Колывановым, чтобы было иначе. Тюкавин — старательный малый. Но ему не надо делать неправильных телодвижений», — заявил Силкин в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, считает ли он, что Тюкавин одного уровня с Кобелевым или Колывановым.

«Нет. Он старательный парень, имеет очень хорошие качества для нападающего, открывается вперёд. Таких действительно немного. Но торопиться не надо. От перехода в другую команду он может многое потерять», — добавил Силкин.

Ранее Сергей Силкин высказался о возможном уходе из «Динамо» нападающего Константина Тюкавина.

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