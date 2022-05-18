Силкин о Тюкавине: в СССР раньше 22 лет футболиста не ставили в основной состав
- РИА Новости
«В СССР было так: раньше 22 лет футболиста не ставили в основной состав. Нужно было быть Олегом Блохиным, Андреем Кобелевым или Игорем Колывановым, чтобы было иначе. Тюкавин — старательный малый. Но ему не надо делать неправильных телодвижений», — заявил Силкин в интервью RT.
Он также ответил на вопрос, считает ли он, что Тюкавин одного уровня с Кобелевым или Колывановым.
«Нет. Он старательный парень, имеет очень хорошие качества для нападающего, открывается вперёд. Таких действительно немного. Но торопиться не надо. От перехода в другую команду он может многое потерять», — добавил Силкин.
Ранее Сергей Силкин высказался о возможном уходе из «Динамо» нападающего Константина Тюкавина.