Силкин о предложении Тюкавину из Европы: чтобы обрести стабильность, не нужно менять команду

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном уходе из московского клуба нападающего Константина Тюкавина.
Силкин о предложении Тюкавину из Европы: чтобы обрести стабильность, не нужно менять команду
  • РИА Новости

«Насчёт Европы не знаю. Агенты очень часто выдают желаемое за действительное. Было много примеров, когда ребята уходили и терялись из виду. Вспомните Ивана Соловьёва, который пошёл в «Зенит». Последний раз видел его в «Воронеже». Считаю, что от добра добра не ищут. Тюкавин — воспитанник «Динамо», там на него рассчитывают. В каждом матче его выпускают. У него есть игровое время. Чтобы на что-то претендовать, надо подтягивать реализацию. Стать полноценным футболистом. Да, у Константина был неплохой старт, он немало забивал. Но чтобы обрести стабильность, не нужно менять команду», — заявил Силкин в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Константину Тюкавину поступило предложение из Европы. 

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