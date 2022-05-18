Силкин о предложении Тюкавину из Европы: чтобы обрести стабильность, не нужно менять команду

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном уходе из московского клуба нападающего Константина Тюкавина.

«Насчёт Европы не знаю. Агенты очень часто выдают желаемое за действительное. Было много примеров, когда ребята уходили и терялись из виду. Вспомните Ивана Соловьёва, который пошёл в «Зенит». Последний раз видел его в «Воронеже». Считаю, что от добра добра не ищут. Тюкавин — воспитанник «Динамо», там на него рассчитывают. В каждом матче его выпускают. У него есть игровое время. Чтобы на что-то претендовать, надо подтягивать реализацию. Стать полноценным футболистом. Да, у Константина был неплохой старт, он немало забивал. Но чтобы обрести стабильность, не нужно менять команду», — заявил Силкин в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Константину Тюкавину поступило предложение из Европы.