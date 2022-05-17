В «Сочи» выступили против расширения РПЛ
- РИА Новости
«Чемпионат нужно доигрывать по тем правилам, которые есть. Мы изначально говорили, что спортивный принцип должен быть на месте. Вылет должен сохраниться. Мы за отсутствие расширения, но за обсуждение дополнительных форматов», — цитирует Рубашко «Чемпионат».
Матч «Динамо» — «Сочи» в рамках заключительного тура РПЛ состоится 21 мая. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало матча — в 17:00 мск.
Напомним, что «Динамо» с 53 очками делит второе и третье место в турнирной таблице РПЛ с «Сочи», у которого столько же очков.
Ранее в «Спартаке» выступили против расширения РПЛ до 18 команд.