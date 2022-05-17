В «Сочи» выступили против расширения РПЛ

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением об идее расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) в условиях запрета российским клубам выступать в еврокубках в сезоне-2022/23.

«Чемпионат нужно доигрывать по тем правилам, которые есть. Мы изначально говорили, что спортивный принцип должен быть на месте. Вылет должен сохраниться. Мы за отсутствие расширения, но за обсуждение дополнительных форматов», — цитирует Рубашко «Чемпионат».

Матч «Динамо» — «Сочи» в рамках заключительного тура РПЛ состоится 21 мая. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало матча — в 17:00 мск.

Напомним, что «Динамо» с 53 очками делит второе и третье место в турнирной таблице РПЛ с «Сочи», у которого столько же очков.

Ранее в «Спартаке» выступили против расширения РПЛ до 18 команд.