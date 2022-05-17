Тихонов считает, что необходимо подписывать контракты со спортсменами в регионах

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал переход Валерии Васнецовой из сборной Пермского края в команду Ямало-Ненецкого автономного округа.
Тихонов считает, что необходимо подписывать контракты со спортсменами в регионах
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Контракты в регионах должны быть подписаны с каждым спортсменом. Регион потратил на неё деньги. Ушла в команду Ямало-Ненецкого автономного округа? Понятно, там денег больше», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

Он также считает, что вопрос с переходами должен быть согласован с областной федерацией и утверждаться Союзом биатлонистов России (СБР). Однако, по словам Тихонова, там работают безграмотные люди.

Напомним, что Васнецова перешла из сборной Пермского края в команду Ямало-Ненецкого автономного округа. Её бывший тренер Иннокентий Каринцев рассказал, что много лет тренировал спортсменку бесплатно. Он также сравнил её с ребёнком, который плюнул и ушёл после многих лет заботы.

Ранее Анатолий Хованцев отреагировал на слова экс-тренера Васнецовой Каринцева о переходе спортсменки.

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