Хованцев заявил, что поддерживает сторону тренера Каринцева в истории с Васнецовой
- РИА Новости
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«У личного тренера всегда есть доля разочарования и обиды, когда спортсмен совершает переход. Каринцев во всех своих воспитанников вкладывал очень много, он полностью отдавался работе. Конечно, ему обидно», — цитирует Хованцева «Спорт-Экспресс».
По его словам, если смотреть с другой стороны, спортсмены тоже имеют право на улучшение условий. Хованцев также подчеркнул, что возможный переход связан с личными обстоятельствами.
«Но я тут на стороне Каринцева. Ситуация всегда будет выглядеть некрасиво, даже если она там материально лучше будет обеспечена. Но таких ситуаций много», — заключил Хованцев.
Ранее Каринцев прокомментировал переход спортсменки из сборной Пермского края в команду Ямало-Ненецкого автономного округа.