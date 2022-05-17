Хованцев заявил, что поддерживает сторону тренера Каринцева в истории с Васнецовой

Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отреагировал на слова Иннокентия Каринцева, экс-тренера Валерии Васнецовой, о переходе спортсменки из сборной Пермского края в команду Ямало-Ненецкого автономного округа.

«У личного тренера всегда есть доля разочарования и обиды, когда спортсмен совершает переход. Каринцев во всех своих воспитанников вкладывал очень много, он полностью отдавался работе. Конечно, ему обидно», — цитирует Хованцева «Спорт-Экспресс».

По его словам, если смотреть с другой стороны, спортсмены тоже имеют право на улучшение условий. Хованцев также подчеркнул, что возможный переход связан с личными обстоятельствами.

«Но я тут на стороне Каринцева. Ситуация всегда будет выглядеть некрасиво, даже если она там материально лучше будет обеспечена. Но таких ситуаций много», — заключил Хованцев.

Ранее Каринцев прокомментировал переход спортсменки из сборной Пермского края в команду Ямало-Ненецкого автономного округа.