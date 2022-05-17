Бывшая жена Аршавина: мой сын давно уже настоящий спартаковец

Бывшая жена Андрей Аршавина телеведущая Юлия Барановская прокомментировала выход сына Арсения с одним из игроков московского «Спартака» на матч 29-го тура Российской премьер-лиги с санкт-петербургским «Зенитом».

«Я очень счастлива, что мой сын выходил на поле «Открытие Банк Арены» вместе с футболистом «Спартака». Можно ли назвать это посвящением в спартаковцы? Конечно, он уже давно настоящий спартаковец!» — цитирует Барановскую «Спорт-Экспресс».

Напомним, что младший сын Аршавина и Барановской вывел игрока «Спартака» на матч 29-го тура с «Зенитом». Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:1. Арсений тренируется в академии «Спартака», хотя его отец является заместителем генерального директора «Зенита».

Ранее Аршавин отреагировал на выход сына с футболистом «Спартака» на матч с «Зенитом».