Бывшая жена Аршавина: мой сын давно уже настоящий спартаковец

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Бывшая жена Андрей Аршавина телеведущая Юлия Барановская прокомментировала выход сына Арсения с одним из игроков московского «Спартака» на матч 29-го тура Российской премьер-лиги с санкт-петербургским «Зенитом».
Бывшая жена Аршавина: мой сын давно уже настоящий спартаковец
  • РИА Новости

«Я очень счастлива, что мой сын выходил на поле «Открытие Банк Арены» вместе с футболистом «Спартака». Можно ли назвать это посвящением в спартаковцы? Конечно, он уже давно настоящий спартаковец!» — цитирует Барановскую «Спорт-Экспресс».

Напомним, что младший сын Аршавина и Барановской вывел игрока «Спартака» на матч 29-го тура с «Зенитом». Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:1. Арсений тренируется в академии «Спартака», хотя его отец является заместителем генерального директора «Зенита».

Ранее Аршавин отреагировал на выход сына с футболистом «Спартака» на матч с «Зенитом».

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