Аршавин отреагировал на выход сына с футболистом «Спартака» на матч с «Зенитом»
- РИА Новости
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«Да, Арсений вышел на поле с Мартинсом. Не знаю почему, видимо, Юлия приурочила его выход на поле именно к матчу с «Зенитом». Ну пускай. Я сижу с двумя своими другими детьми, они болеют за «Зенит», а враги пока в другой ложе», — цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что его младший сын болеет за «Спартак», потому что тренируется в академии московского клуба.
Напомним, что в настоящий момент Аршавин является заместителем генерального директора клуба из Санкт-Петербурга.
Матч «Спартак» — «Зенит» в эти минуты проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Зенит» (64 очка) занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (37) располагается на десятой позиции.
Ранее Аршавин заявил, что «Зенит» на проморолик «Спартака» ответил чемпионством.