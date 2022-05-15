Аршавин отреагировал на выход сына с футболистом «Спартака» на матч с «Зенитом»

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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на то, что его сын вывел одного из игроков московского «Спартака» на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Аршавин отреагировал на выход сына с футболистом «Спартака» на матч с «Зенитом»
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Да, Арсений вышел на поле с Мартинсом. Не знаю почему, видимо, Юлия приурочила его выход на поле именно к матчу с «Зенитом». Ну пускай. Я сижу с двумя своими другими детьми, они болеют за «Зенит», а враги пока в другой ложе», — цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что его младший сын болеет за «Спартак», потому что тренируется в академии московского клуба.

Напомним, что в настоящий момент Аршавин является заместителем генерального директора клуба из Санкт-Петербурга.

Матч «Спартак» — «Зенит» в эти минуты проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Зенит» (64 очка) занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (37) располагается на десятой позиции.  

Ранее Аршавин заявил, что «Зенит» на проморолик «Спартака» ответил чемпионством.

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