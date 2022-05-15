Аршавин заявил, что «Зенит» на проморолик «Спартака» ответил чемпионством

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о проморолике московского «Спартака» к матчу 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Как мне промо «Спартака»? Нормально. Как надо ответить? Мы уже ответили чемпионством», — цитирует Аршавина «Чемпионат».

«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» роликом под песню группы «Король и Шут». На видео пожилой мужчина сидит в заброшенном доме, где размещена табличка с адресом «Народная ул., 7», что совпадает с местонахождением Дома российского футбола в Москве.

Главного героя клипа в доме окружают вещи, которые, по мнению представителей «Спартака», ассоциируются с «Зенитом». Среди них — команды «Сочи», «Оренбург», Fan ID, а также телевизор с надписью VAR.

Ранее Артём Дзюба остался в запасе на матч 29-го тура РПЛ со «Спартаком».