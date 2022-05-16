Губерниев: в первую очередь нужно заботиться о том, чтобы наши спортсмены поехали на Игры

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что сейчас в первую очередь необходимо думать о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм, а не о возможном запрете показа соревнований.
Губерниев: в первую очередь нужно заботиться о том, чтобы наши спортсмены поехали на Игры
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Сейчас мы говорим о том, что могут быть ущемлены интересы отечественных телезрителей, но сначала должна идти курица, а потом яйцо. Поэтому в первую очередь нужно заботиться о том, чтобы на Олимпийские игры поехали наши спортсмены. Потом уже встанет вопрос телеправ. А если они никуда не поедут, то нет и смысла следить за триумфом сборной США и других замечательных стран. Поймите, сейчас мы на глазах теряем спорт, и наша задача — минимизировать эти потери. Мне безумно жаль атлетов, которые оказались заложниками, коллег и даже немого себя. Давайте надеяться на то, что наши ребята поедут на ОИ-2026 и 2028, но сейчас речи об этом, к сожалению, не идёт совсем», — сказал Губерниев RT.

Ранее Губерниев отреагировал на информацию о том, что России запрещён показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов. 

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