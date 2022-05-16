Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Лионе

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл француза Жиля Симона и вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Лионе.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Россиянин не допустил ни одной двойной ошибки, реализовал три брейк-пойнта из пяти и три раза подал навылет. Симон выполнил два эйса, совершил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге Хачанов встретится со словаком Алексом Молчаном.

Ранее первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о возможном бойкотировании Уимблдона из-за отстранения российских и белорусских спортсменов.