Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Лионе
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Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 6:1, 6:4.
Россиянин не допустил ни одной двойной ошибки, реализовал три брейк-пойнта из пяти и три раза подал навылет. Симон выполнил два эйса, совершил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
Во втором круге Хачанов встретится со словаком Алексом Молчаном.
Ранее первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о возможном бойкотировании Уимблдона из-за отстранения российских и белорусских спортсменов.