Лапорта хочет, чтобы Месси вернулся в «Барселону»

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси.
Лапорта хочет, чтобы Месси вернулся в «Барселону»
  • Gettyimages.ru
  • © John Berry

«Хочу ли, чтобы Месси вернулся? Да, конечно», — цитирует Лапорту журналист Давид Ибанез в Twitter.

Форвард летом 2021 года перешёл в ПСЖ. С тех пор 34-летний игрок провёл за французскую команду 33 матча, забил 11 мячей и отдал 13 результативных передач. За «Барселону» же Месси выступал с 2003 по 2021 год. Он является лучшим бомбардиром в истории каталонского клуба.

Ранее отец Месси выразил надежду, что сын когда-нибудь вернётся в «Барселону».

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