Лапорта хочет, чтобы Месси вернулся в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

«Хочу ли, чтобы Месси вернулся? Да, конечно», — цитирует Лапорту журналист Давид Ибанез в Twitter.

Форвард летом 2021 года перешёл в ПСЖ. С тех пор 34-летний игрок провёл за французскую команду 33 матча, забил 11 мячей и отдал 13 результативных передач. За «Барселону» же Месси выступал с 2003 по 2021 год. Он является лучшим бомбардиром в истории каталонского клуба.

Ранее отец Месси выразил надежду, что сын когда-нибудь вернётся в «Барселону».