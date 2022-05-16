Медведев сохранил второе место в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый рейтинг игроков.

Согласно рейтингу, опубликованному на сайте организации, первой ракеткой мира остаётся серб Новак Джокович, второе место занимает россиянин Даниил Медведев, а третье — Александр Зверев из Германии.

Среди других российских теннисистов Андрей Рублёв занимает седьмую строчку, Карен Хачанов находится на 24-й позиции, а Аслан Карацев опустился на 39-е место.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина стала первой ракеткой России среди женщин.