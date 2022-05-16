Определились все участники второго раунда плей-офф НХЛ 

Стали известны все участники и пары второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В полуфинальных сериях Восточной конференции «Флорида Пантерз» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Каролина Харрикейнз» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

На Западе за выход в финал конференции «Колорадо Эвеланш» поборется с «Сент-Луис Блюз», а «Калгари Флэймз» сразится с «Эдмонтон Ойлерз».

Ранее сообщалось, что шайба Владислава Наместникова не спасла «Даллас Старз» от вылета от «Калгари» в первом раунде плей-офф НХЛ.