Определились все участники второго раунда плей-офф НХЛ 

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Стали известны все участники и пары второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Определились все участники второго раунда плей-офф НХЛ 
  • Gettyimages.ru
  • © Yifan Ding/NHLI

В полуфинальных сериях Восточной конференции «Флорида Пантерз» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Каролина Харрикейнз» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

На Западе за выход в финал конференции «Колорадо Эвеланш» поборется с «Сент-Луис Блюз», а «Калгари Флэймз» сразится с «Эдмонтон Ойлерз».

Ранее сообщалось, что шайба Владислава Наместникова не спасла «Даллас Старз» от вылета от «Калгари» в первом раунде плей-офф НХЛ.

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