Шайба Наместникова в матче с «Калгари» не спасла «Даллас» от вылета от в первом раунде плей-офф НХЛ

«Даллас Старз» в овертайме седьмого матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флэймз» потерпел поражение.

Встреча состоялась в Калгари и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Старз» отличился и россиянин Владислав Наместников. У «Флэймз» в основное время шайбы забросили Тайлер Тоффоли и Мэттью Ткачук, а в овертайме победу своей команде принёс Джонни Годро.

Таким образом, «Калгари» выиграл серию (4-3) и вышел во второй раунд Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что гол Артемия Панарина вывел «Нью-Йорк Рейнджерс» во второй раунд плей-офф, принеся победу над «Питтсбург Пингвинз».