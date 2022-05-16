Шайба Наместникова в матче с «Калгари» не спасла «Даллас» от вылета от в первом раунде плей-офф НХЛ
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Встреча состоялась в Калгари и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В составе «Старз» отличился и россиянин Владислав Наместников. У «Флэймз» в основное время шайбы забросили Тайлер Тоффоли и Мэттью Ткачук, а в овертайме победу своей команде принёс Джонни Годро.
Таким образом, «Калгари» выиграл серию (4-3) и вышел во второй раунд Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что гол Артемия Панарина вывел «Нью-Йорк Рейнджерс» во второй раунд плей-офф, принеся победу над «Питтсбург Пингвинз».