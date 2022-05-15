«Реал» и «Кадис» не выявили победителя в матче Примеры
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Игра состоялась в Кадисе и завершилась со счётом 1:1.
На пятой минуте гостей вывел вперёд Мариано Диас, а на 37-й Рубен Собрино восстановил равенство.
Причём на 61-й хозяева могли повести, но Альваро Негредо не реализовал пенальти.
Таким образом, «Реал» набрал 85 очков. При этом «сливочные» уже досрочно стали чемпионами Испании. «Кадис» (36) находится на 18-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Хетафе» не забили друг другу в матче Примеры.