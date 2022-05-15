Джокович победил Циципаса и выиграл «Мастерс» в Риме
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Встреча продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счётом 6:0, 7:6 (7:5) в пользу первой ракетки мира. При этом во второй партии Джокович отыгрался с 2:5.
Новак шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету пятого номера мирового рейтинга один эйс, одна двойная и один брейк.
Таким образом, 20-кратный чемпион турниров Большого шлема точно останется на первой строчке рейтинга ATP вплоть до «Ролан Гаррос».
Ранее сообщалось, что российский теннисист Аслан Карацев вылетел с турнира в Лионе в первом круге.