Джокович победил Циципаса и выиграл «Мастерс» в Риме

Серб Новак Джокович взял верх над греком Стефаносом Циципасом в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Риме.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счётом 6:0, 7:6 (7:5) в пользу первой ракетки мира. При этом во второй партии Джокович отыгрался с 2:5.

Новак шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету пятого номера мирового рейтинга один эйс, одна двойная и один брейк.

Таким образом, 20-кратный чемпион турниров Большого шлема точно останется на первой строчке рейтинга ATP вплоть до «Ролан Гаррос».

Ранее сообщалось, что российский теннисист Аслан Карацев вылетел с турнира в Лионе в первом круге.