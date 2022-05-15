Джокович победил Циципаса и выиграл «Мастерс» в Риме

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Серб Новак Джокович взял верх над греком Стефаносом Циципасом в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Риме.
Джокович победил Циципаса и выиграл «Мастерс» в Риме
  • AP
  • © Alessandra Tarantino

Встреча продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счётом 6:0, 7:6 (7:5) в пользу первой ракетки мира. При этом во второй партии Джокович отыгрался с 2:5.

Новак шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету пятого номера мирового рейтинга один эйс, одна двойная и один брейк.

Таким образом, 20-кратный чемпион турниров Большого шлема точно останется на первой строчке рейтинга ATP вплоть до «Ролан Гаррос».

Ранее сообщалось, что российский теннисист Аслан Карацев вылетел с турнира в Лионе в первом круге.

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