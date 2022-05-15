Промес оценил игру «Спартака» в перерыве матча с «Зенитом»

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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес оценил игру своей команды после первого тайма в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против санкт-петербургского «Зенита».
Промес оценил игру «Спартака» в перерыве матча с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Мы не очень хорошо играем, мы не контролируем мяч. Мы сдерживаем «Зенит», но всё может случиться. Мне хотелось бы иметь поддержку впереди, нужно что-то поменять, чтобы играть лучше», — сказал Промес в эфире «Матч».

Матч «Спартак» — «Зенит» в эти минуты проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Зенит» (64 очка) занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (37) располагается на десятой позиции.  

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистенты — Владислав Казаров и Андрей Гурбанов.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что «Зенит» на проморолик «Спартака» ответил чемпионством.

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