Гендиректор «Зенита» высказался о будущем Дзюбы

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о переговорах с Артёмом Дзюбой по поводу продления контракта.

«Мы продолжаем вести беседы о продолжении его карьеры. У него есть варианты. Главное — чтобы ему было комфортно и выгодно», — заявил Медведев в эфире «Матч Премьер».

Действующее соглашение Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года. При этом форвард не планирует его продлевать. Футболист выступает за «Зенит» с 2015 года. В общей сложности он провёл за команду 247 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее Артём Дзюба остался в запасе на матч 29-го тура РПЛ со «Спартаком».