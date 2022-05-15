Мирзоян: «Зенит» должен доказать, что неслучайно стал чемпионом

Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«Зенит» выложится на все сто процентов, несмотря на то что уже досрочно оформил чемпионство. Он должен доказать, что неслучайно стал чемпионом страны. Всё же «Спартак» — раздражитель, поэтому «Зенит» будет играть на победу», — цитирует Мирзояна Metaratings.

«Зенит» (64 очка) занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (37) располагается на десятой позиции.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 15 мая. Игра начнётся в 16:30 мск.

Ранее Олег Романцев заявил, что на матче «Спартак» — «Зенит» футболисты «в душе будут полупустыми».