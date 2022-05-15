Мирзоян: «Зенит» должен доказать, что неслучайно стал чемпионом

Короткая ссылка
Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Мирзоян: «Зенит» должен доказать, что неслучайно стал чемпионом
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Зенит» выложится на все сто процентов, несмотря на то что уже досрочно оформил чемпионство. Он должен доказать, что неслучайно стал чемпионом страны. Всё же «Спартак» — раздражитель, поэтому «Зенит» будет играть на победу», — цитирует Мирзояна Metaratings.

«Зенит» (64 очка) занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (37) располагается на десятой позиции.  

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 15 мая. Игра начнётся в 16:30 мск.

Ранее Олег Романцев заявил, что на матче «Спартак» — «Зенит» футболисты «в душе будут полупустыми».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить