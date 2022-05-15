Романцев считает, что на матче «Спартак» — «Зенит» футболисты в душе будут полупустыми

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петебургским «Зенитом».

«Неважный матч, не решает ничего. Как бы мы ни говорили, как бы мы ни нагнетали. В футболе самое красивое — результат. Но этот матч ничего не решает. Футболисты в душе будут полупустые», — заявил Романцев в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» (64 очка) занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (37) располагается на десятой позиции.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 15 мая. Игра начнётся в 16:30 мск.

Ранее «Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» роликом с бомжом.