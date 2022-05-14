Клопп выиграл все возможные трофеи на посту главного тренера «Ливерпуля»
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Он приводил красных к завоеванию всех возможных титулов. Немецкий специалист также уже побеждал вместе с командой в Лиге чемпионов, завоёвывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также выигрывал Английскую премьер-лигу и Кубок лиги.
При этом в нынешнем сезоне Клопп может привести «Ливерпуль» к квадруплу. Для этого надо выиграть АПЛ и ЛЧ.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» по пенальти одолел «Челси» и выиграл Кубок Англии.