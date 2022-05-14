Клопп выиграл все возможные трофеи на посту главного тренера «Ливерпуля»

После победы над «Челси» в финале Кубка Англии по футболу главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп добился уникального достижения.

Он приводил красных к завоеванию всех возможных титулов. Немецкий специалист также уже побеждал вместе с командой в Лиге чемпионов, завоёвывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также выигрывал Английскую премьер-лигу и Кубок лиги.

При этом в нынешнем сезоне Клопп может привести «Ливерпуль» к квадруплу. Для этого надо выиграть АПЛ и ЛЧ.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» по пенальти одолел «Челси» и выиграл Кубок Англии.